Mais de 280 tartarugas nascem na Praia do Futuro, em Fortaleza

O evento que inaugurou a temporada de nascimentos foi realizado pela equipe de voluntários do Instituto Verdeluz e recebeu mais de 300 pessoas.

O Instituto Verdeluz realizou a primeira eclosão assistida de Fortaleza em 2025 nesta segunda-feira, 3 de março, na Praia do Futuro . Ao todo, 283 filhotes de tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) foram soltos para a caminhada ao mar.

No Ceará, a temporada de nascimentos ocorre de março a julho e, durante todo o período, a instituição atua por meio de monitoramento semanal dos ninhos e auxílio nos nascimentos.

Conforme explica Alice Frota, coordenadora do programa de conservação de tartarugas marinhas (Gtar), do Instituto Verdeluz, o tempo de incubação dos ovos das tartarugas marinhas é em média de 55 dias. Esse período pode mudar dependendo de fatores como a temperatura da areia e a umidade do local.

Para Carlos Tavares, presidente do Instituto Verdeluz, a população desempenha um papel fundamental na proteção das tartarugas, em especial as comunidades locais.

Por isso, a equipe reforça a importância da cooperação das barracas de praia e do público geral que estão próximos à área de desova, lembrando que todo possível ninho encontrado deve ser informado para o Instituto, que realiza o trabalho de fazer a demarcação e isolamento.

Também cita que o clima instável de Fortaleza e a iluminação artificial tem afetado bastante os ninhos. "A combinação de chuvas fortes e calor intenso tem causado a perda de muitos filhotes – só na temporada do ano passado, foram centenas", complementa.

"Sem elas não conseguiríamos proteger tão bem os ninhos, pois são alguns moradores e trabalhadores locais que nos avisam de novos ninhos ou problemas com aqueles que monitoramos. Mas, além disso, sempre pedimos para todos respeitarem os ninhos sinalizados, não interferindo, e, caso encontrarem uma tartaruga encalhada ou suspeitar da presença de um ninho, entrar em contato conosco."

Outro ponto reforçado pelo presidente é a cobrança do poder público e das empresas com ações concretas para proteger esses animais. "As tartarugas têm o direito de nascer em um ambiente saudável, beneficiando todo o ecossistema marinho."

A cada mil filhotes nascidos, apenas dois chegam à idade adulta. Por ser uma área povoada, com barracas de praia, turistas, animais e iluminação artificial à noite, as tartarugas que nascem no local correm o risco de não conseguir seguir seu caminho.