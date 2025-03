Carnaval de Fortaleza 2025: Confira os pontos de bloqueio no trânsito

Já no Benfica, as interdições começam às 15 horas no entorno da Praça João Gentil, afetando cruzamentos como Rua Waldery Uchoa com Av. 13 de Maio e Rua Paulino Nogueira com Rua Marechal Deodoro.

No Mercado dos Pinhões, na Praça Visconde de Pelotas, os bloqueios terão início às 6h, impactando os cruzamentos da Rua Gonçalves Ledo com Rua Tenente Benévolo e da Rua Nogueira Acioli com Rua Pereira Filgueiras. No Polo da Mocinha, além da proibição de estacionamento na Rua João Cordeiro a partir do meio-dia, serão fechados cruzamentos como Rua João Cordeiro com Rua Tenente Benévolo e Rua Deputado Moreira da Rocha com Rua Padre Pita.

O tradicional desfile da Av. Domingos Olímpio também causará mudanças no trânsito. A partir das 14h, o trecho entre a Av. da Universidade e a Av. Aguanambi será interditado, e todas as vias de acesso ao local estarão fechadas a partir das ruas Antônio Pompeu e Joaquim Magalhães.

Agentes de trânsito estarão posicionados nos polos de folia para garantir o fluxo de veículos e a travessia segura dos pedestres. A Prefeitura alerta que novos bloqueios ou desvios temporários podem ser implementados conforme a necessidade.