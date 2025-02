Lar Torres de Melo recebe edição especial de circo itinerante

Circo Celestia , responsável por levar as apresentações para a terceira idade que reside no local, contou com uma equipe de 10 pessoas, incluindo trapezistas, contorcionistas, bailarinos, acrobatas, pendulistas, malabaristas e palhaço.

Aproximadamente 81 moradores do Lar Torres de Melo , no bairro Jacarecanga , em Fortaleza, puderam aproveitar um espetáculo circense na manhã desta segunda-feira, 24. A casa é uma das mais importantes instituições de acolhimento para a terceira idade no Ceará, oferecendo assistência e cuidado.

Dmitry Astor, acrobata e diretor artístico e de maquiagem do Celestia, enumera e celebra as passagens pela Associação Peter Pan e no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) em janeiro deste ano: “A diferença é que se tem um contato mais próximo do elenco e dos artistas. Também se vê um show diferente sem luzes e cenário por acontecer uma magia. Você enxerga a pessoa real e de perto. Então, sente a energia mais forte”.

Bastante abordado pelos residentes, o palhaço Airon, 45, veio do Recife (PE) para alegrar a turma. De acordo com o pernambucano, a iniciativa é emocionante por conhecer e divertir quem precisa. Segundo o animador, o circo tem previsão de continuar as atividades em Fortaleza até abril deste ano. "O palhaço é a alma do circo, a alegria e a magia. Quando o adulto vai, ele esquece os problemas do dia a dia e volta a ser criança", pensa. O profissional se inspirou no pai mágico para dar os primeiros passos na carreira ainda com oito anos de idade. A expressão artística o fez conhecer a Suíça, Itália, França, Peru e Chile.