Moradores do Moura Brasil fazem novo ato denunciando truculência policial

Cerca de 50 pessoas, em sua maioria, mulheres e crianças fizeram uma manifestação no Centro pedindo respeito aos residentes da comunidade do Oitão Preto

Os moradores da comunidade do Oitão Preto , localizada no bairro Moura Brasil , em Fortaleza , voltaram a realizar manifestação na tarde desta sexta-feira, 31.

Cerca de 50 pessoas, em sua maioria crianças e mulheres, se reuniram na rua Rua Senador Jaguaribe, atrás da Estação das Artes, equipamento cultural do Estado, no Centro de Fortaleza. Os manifestantes traziam consigo cartazes com dizeres como: “Até os projetos sociais estão prejudicados” e “Tem crianças doentes, sofrendo com isso”.