Idoso em situação de rua procura por família em Fortaleza

Valter de Sousa, 71 anos, passa os dias na Praça do Ferreira e espera reencontrar parentes após ter perdido o contato com eles

Faz pelo menos três anos que Valter de Sousa, 71 anos, está em situação de rua, em Fortaleza. Passando os dias na Praça do Ferreira, no Centro da Cidade, o idoso integra o grupo de pessoas que fazem do equipamento um local de repouso. Mas sonha mesmo é de olhos abertos: procura reaver o contato que perdeu com a família.

O cearense era casado e vivia em uma casa bem situada na Capital. Conta que tem três filhos, mas dois morreram. Essa "inversão" da ordem da vida é uma das dores que carrega no peito e nos olhos tristes.