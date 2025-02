Última edição da temporada Férias no Parque 2025 será neste domingo, 2

Confira a programação do evento que ocorre no Parque Estadual do Cocó, das 8h às 12h

Com uma programação diversificada, entre aulas de zumba e ritmos, práticas de yoga e futebol, o Projeto Férias no Parque encerra mais uma temporada neste domingo, 2. O evento ocorre no Parque Estadual do Cocó, das 8h às 12h, e oferece uma manhã de lazer gratuita para toda a família.

O Projeto Férias no Parque, promovido pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), também conta com parede de escalada e oficinas de educação ambiental para as crianças.