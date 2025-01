"Resultado foi esforço coletivo", diz aluna que obteve nota máxima em Matemática

A estudante do 3° ano do ensino médio, Júlia Brandão de Brito, 17, aluna do Colégio Christus, localizado no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, alcançou um feito inédito ao conquistar a pontuação máxima na prova de Matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Com 961,9 pontos, a jovem acertou todas as 45 questões da categoria.

