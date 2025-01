Pós-Réveillon com lixo em Fortaleza: manhã é de limpeza no Aterro da Praia de Iracema

Registros do Aterro da Praia de Iracema após o fim da programação do Réveillon de Fortaleza / Crédito: Mateus Brisa

Horas após o fim da programação do Réveillon, diversos cearenses e turistas ainda aproveitavam ou tentavam ir embora do Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 1º. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Nas vias que levam ao local, como a avenida Monsenhor Tabosa, pessoas de branco caminhavam para longe da orla ou aguardavam, sentadas no chão, por viagens de aplicativo. Muitas, ainda dançavam e bebiam.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Às 6 horas, no Aterro, milhares de foliões ainda preenchiam o concreto e a areia, apesar de o lixo se encontrar visível. Para Jamime de Oliveira, de 23 anos, a “única parte ruim” do evento “é essa situação que fica, infelizmente. Estou há algum tempo olhando aqui [para o lixo espalhado pela orla]”.

Apesar disso, a fortalezense enfatizou ter curtido os shows, especialmente da banda Paralamas do Sucesso. Foi a primeira vez que Jamime virou o ano no Aterro. Ela estava acompanhada de amigos de infância e aguardava alguns deles saírem do mar para deixar o local. Registros do Aterro da Praia de Iracema após o fim da programação do Réveillon de Fortaleza Crédito: Mateus Brisa Registros do Aterro da Praia de Iracema após o fim da programação do Réveillon de Fortaleza Crédito: Mateus Brisa Registros do Aterro da Praia de Iracema após o fim da programação do Réveillon de Fortaleza Crédito: Mateus Brisa Registros do Aterro da Praia de Iracema após o fim da programação do Réveillon de Fortaleza Crédito: Mateus Brisa Até então, a limpeza coordenada pela Prefeitura, por meio da Ecofor, ainda não havia começado. Muitos dos itens recicláveis eram removidos da areia por catadores independentes e funcionários da iniciativa Re-ciclo.

Questionados pela reportagem sobre quando começaria o processo de limpeza e quantos agentes atuariam nesta quarta, funcionários da Ecofor afirmaram não serem autorizados a dar entrevista. A operação começou por volta de 7h18min, próxima à região do palco. Em minutos, o cenário foi preenchido por trabalhadores com fardas azul ou verde. O POVO solicitou à Ecofor a estimativa de toneladas de lixo a serem removidas do Aterro da Praia de Iracema neste pós-Réveillon. Assim que a organização responder, a matéria será atualizada.