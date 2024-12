Representante de terreiro denuncia abordagem realizada no Aeroporto de Fortaleza

Lindinalva Barbosa, uma passageira de 62 anos, ativista social e Egbon do Terreiro do Cobre, relatou um incidente que considerou constrangedor e desrespeitoso enquanto passava pelo controle de segurança no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, na madrugada da última segunda-feira, 9.

Ela retornava de um encontro com lideranças de diversos movimentos sociais – entre eles quilombolas, LGBTQIAP+, mulheres negras e pescadores – e se dirigia ao portão de embarque quando foi abordada por uma funcionária do Aeroporto.