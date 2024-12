O POVO promove ato ecumênico com representantes de quatro religiões

Como palestrantes estiveram presentes a Mãe Viviane do Caboclo Sete Flechas, o reverendo Munguba Jr., o representante espírita Nilton Sousa e o padre Vanderlúcio Souza. Celebração contou com apresentação da banda Longe Acústico.

Com o tema “ Em tudo dai graças ”, O POVO promove mais uma edição de ato ecumênico, evento religioso que reúne diferentes crenças. A celebração aconteceu nesta quinta-feira, 12, no espaço O POVO de Cultura & Arte, na avenida Aguanambi, em Fortaleza.

“Estamos nos aproximando do Natal, as pessoas pensam mais sobre suas famílias e sobre qualidade de vida. É muito bom estar nessa celebração de final de ano”, afirmou o reverendo Munguba Jr. Segundo ele, é importante refletir sobre a própria vida e como se tem vivido.

Segundo ele, hoje existem várias bolhas na sociedade e, por isso, as pessoas se fecham e acham que é somente aquilo [dentro da bolha] que existe. "Então, quando temos esse contato é sempre muito bom. O POVO está sempre na vanguarda da sociedade, trazendo esses momentos", finaliza.

“O diferente não é, necessariamente, meu inimigo, mas é, com certeza, meu professor, porque eu aprendo com aquilo que eu não conheço”, acrescentou.

Ato é de extrema importância na junção de outras religiões

Para a mãe Viviane, o ato é de extrema importância na junção de outras religiões. “Isso é muito importante dentro do caráter religioso, porque infelizmente ainda há uma discriminação e isso [o evento] serve de exemplo”, defende.

“Na minha religião, Jesus Cristo é representado por Oxalá. A mensagem que vou deixar aqui hoje é a fé. Você acredita naquilo que você tem dentro do seu coração e permite que Deus tome de conta do seu caminho. Independente do que você estiver passando naquele momento, a gente tem que agradecer. Nem sempre o que achamos que é bom pra gente, vai ser”, ensina.

Ela conta que sua expectativa também é aprender com o evento. “Todo encontro a gente deixa algo, mas também leva algo de bom”, finaliza.