Festa de Santa Luzia: paróquia no Meireles terá programação especial na sexta-feira, 13

A Paróquia de Santa Luzia, no bairro Meireles, em Fortaleza, será palco da Festa da Padroeira, com missa presidida pelo arcebispo Metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. A celebração ocorrerá na sexta-feira, 13, às 19h. O padre Vanderlúcio Souza também estará presente e será apresentado oficialmente como o novo vigário paroquial.

A devoção à Santa Luzia começou com a cura de uma criança com problemas oculares, o que motivou a construção de uma capela em forma de agradecimento, no bairro Meireles. Com o tempo, o espaço deu lugar a uma igreja maior, e, em 1942, a capela foi elevada à categoria de Paróquia pelo então arcebispo Dom Antônio Almeida Lustosa.

O atual pároco, padre José Francisco de Sousa, convidaa a comunidade para viver a festa com fé e esperança. "Que possamos ser luz para o mundo, levando a mensagem de caridade e evangelização. É um tempo de renovar nossa missão como cristãos", enfatizou.

Serviço



Festa de Santa Luzia 2024