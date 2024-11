Três pessoas são presas em flagrante com 170kg de drogas em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu três pessoas suspeitas de tráfico de drogas , no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza . Ação policial foi na manhã desta terça-feira, 26.

No momento da captura, os suspeitos portavam cerca de 170kg de entorpecentes.

A ação foi coordenada pela Draco, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).