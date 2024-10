Morre a jornalista cearense Lúcia Stedile, aos 66 anos

Lúcia graduou-se em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC) em 1983. A colega de curso Mara Cristina lamenta a partida da jornalista. “Muito triste com a partida dela, era uma excelente repórter. Compartilhávamos as alegrias e tristezas da profissão”, diz.

Morreu nesse domingo, 20, a jornalista cearense Lúcia Stedile , aos 66 anos, em decorrência de um câncer. A profissional fez carreira na comunicação da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e passou por diferentes jornais do Estado desde o início da trajetória, nos anos 1980.

Amiga e colega de profissão, Iran Alencar diz que Lúcia foi “sempre à frente do tempo”. “Lúcia era uma mulher extraordinária. Nos conhecemos ainda na universidade e tive oportunidade de aprender muita coisa com ela. Sempre procurando mudanças. Inconformada com a rotina. Brilhante. Uma grande perda com certeza”, afirma.

Em nota, a Alece lamentou a morte da servidora e desejou conforto à família e amigos da jornalista.

“É com grande pesar que comunicamos o falecimento da servidora Lúcia Stedile, que dedicou mais de três décadas à comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Sua contribuição e comprometimento foram fundamentais e sua ausência será sentida por todos nós”, diz o texto.