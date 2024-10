Unimed Vacinas oferece 20% de desconto em imunização contra herpes-zóster

A infecção por herpes-zóster é provocada pelo mesmo vírus da catapora, afetando principalmente pessoas com mais de 50 anos de idade ou com sistema imunológico comprometido, mas também tem registro entre mais jovens

A Unimed Vacinas, clínica particular de imunização da Unimed Fortaleza, anunciou que até dezembro deste ano estará com um desconto de 20% na vacinação completa contra herpes-zóster, que compreende duas doses. A iniciativa visa aumentar a prevenção da doença, que apresenta um cenário de crescimento nos diagnósticos no país.



Segundo dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, foram registrados 2,6 mil casos de herpes-zóster em 2023, um aumento de 13,6% em relação ao ano anterior. A infecção é provocada pelo mesmo vírus da catapora, que pode se reativar após anos de dormência, afetando principalmente pessoas com mais de 50 anos de idade ou com o sistema imunológico comprometido, mas também pode ocorrer em pessoas mais jovens. Os sintomas incluem dores nervosas e lesões cutâneas.

Naiara Silva, supervisora de Enfermagem da Unimed Vacinas, reforça que a vacinação tem sido uma das principais formas de prevenção. "A vacinação completa é composta por duas doses, sendo especialmente recomendada para adultos a partir de 18 anos, pois reduz a gravidade e as complicações da infecção", afirma.