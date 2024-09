Em avanço de preferencial, motociclista morre ao ser atingido por ônibus no bairro Damas

Motociclista morre ao ser atingido por ônibus no bairro Damas, em Fortaleza Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Um acidente envolvendo um motociclista e um ônibus foi registrado na tarde desta sexta-feira, 13, no bairro Damas, em Fortaleza. O caso aconteceu na esquina da avenida João Pessoa com rua Delmiro de Farias e o condutor da motocicleta morreu no local. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC), o motociclista trafegava na contramão da rua Delmiro de Farias e avançou a preferencial, quando colidiu com o coletivo da linha 030 que circulava na faixa exclusiva da avenida. Com o impacto, o homem veio a óbito no local, antes da chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).