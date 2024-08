Turistas do Piauí teriam sido alvejados após não baixarem os vidros do carro em comunidade de Fortaleza

Carro de turistas do Piauí foi alvejado na comunidade Oitão Preto, no bairro Moura Brasil Crédito: PC-CE

Mais três pessoas foram capturadas suspeitas de envolvimento no crime que vitimou o turista piauiense Aldete Rogério Saldanha, de 58 anos, na comunidade do Oitão Preto, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. Dois adultos foram presos e uma adolescente de 14 anos foi apreendida nesta terça-feira, 27, e quarta-feira, 28. As vítimas teriam sido coagidas pelos criminosas para que baixassem os vidros e, após não obedecerem, foram alvejados. De acordo com as investigações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Igor Victor da Silva Fernandes, 24, Francisco Kauã Lobato da Silva, 18, e a adolescente teriam atirado contra o veículo em que os três turistas estavam. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O primeiro preso pelo crime, Raphael Feitosa Paiva, 20, também teria disparado contra o carro. Ele foi capturado ainda na madrugada da quinta-feira, 22, horas após o crime.

Conforme o inquérito policial ao qual O POVO teve acesso, a Rua da Saudade, onde o crime ocorreu, tem um ponto de venda de drogas da facção Comando Vermelho (CV). Depoimentos colhidos pela PC-CE apontam que os suspeitos estavam no local realizando o comércio dos entorpecentes. Consta no documento que, ao avistar o carro estranho entrando na comunidade, pedras teriam sido jogadas e os suspeitos teriam gritado para que os turistas baixassem os vidros. Como a ordem não foi cumprida, o carro foi alvejado. Aldete foi atingido com um tiro no rosto e morreu dentro do veículo. Os outros dois turistas conseguiram correr do local até encontrar uma viatura da Polícia. Eles entraram na rua por engano enquanto tentavam chegar ao hotel.