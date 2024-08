Queda de árvore em Fortaleza: o que fazer e quem chamar

Com o aumento da força dos ventos no terceiro trimestre de 2024, a queda de árvores é mais propensa; saiba o que fazer e quem chamar Crédito: Divulgação: CBMCE

O mês com mais cortes foi fevereiro, com 338 árvores em risco derrubadas. Comparado aos anos anteriores, o aumento foi de 231% em relação aos 146 cortes de 2023 e 264% referentes aos 128 registrados em 2022. Em contrapartida, janeiro, com 112 podas, foi o único mês com reduções, tendo 42 cortes a menos que o mesmo mês do ano passado e decréscimo de 104 árvores frente a janeiro de 2022.

Queda de árvores em Fortaleza: o que fazer e quem chamar Para o recolhimento de galhos e árvores caídas em logradouros públicos, o cidadão pode encaminhar o pedido pelo número de WhatsApp (85) 9 8682-2269. A UrbFor informa que contato é exclusivo para o recebimento de demandas de árvores caídas e, por meio dele, o solicitante pode enviar fotos e vídeos, junto ao endereço da ocorrência.

No caso de árvores caídas no período noturno, nos finais de semana e em feriados, a demanda deve ser solicitada junto ao Corpo de Bombeiros, por meio do número de telefone 193. Queda de árvores em Fortaleza: para quem solicitar serviços de podamento? A UrbFor também realiza podas preventivas e por demanda durante todo o ano, em todos os bairros de Fortaleza. Os serviços são orientados por equipes qualificadas, compostas por engenheiros agrônomos, que vão até o local público para avaliar as condições da planta. As podas são feitas de acordo com a necessidade da planta, seja para correção, manutenção, limpeza, tratamento de parasitas ou para desobstrução de semáforos, placas de trânsito e iluminação pública.