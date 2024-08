Suspeito de tentar desviar salários de servidores do Governo do CE é preso em GO

Um homem de 33 anos, apontado como integrante de um grupo criminoso, é suspeito de invadir um sistema da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag) na tentativa de desviar o salário de mais de 600 servidores públicos. Ele foi preso nessa quarta-feira, 7, na cidade de Caldas Novas, no estado do Goiás.

O suspeito atuava como especialista em tecnologia da informação e já foi analista desenvolvedor de um órgão federal. De acordo com as investigações, ele teria praticado golpes semelhantes em várias regiões do País.