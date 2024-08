Justiça mantém prisão de estudante de Medicina suspeito de fingir ser policial para coagir alunos

A prisão ocorreu na Barra do Ceará, quando foram encontrados com o universitário fardas e distintivos. Com ele, também foram apreendidos 28 aparelhos telefônicos, simulacro de arma de fogo com silencionador e mais de 200 chips.

Conforme a decisão judicial, a denúncia anônima de alunos da faculdade afirmava que o estudante se identificava como policial civil e coagia os alunos. As equipes policiais receberam informações sobre o caso e seguiram o suspeito até o endereço da residência. No momento da abordagem o homem se apresentou como perito da Polícia Civil e realizou a apresentação de documentos falsos, o que motivou a prisão em flagrante.

No prazo de 90 dias a prisão deve ser avaliada pelo juízo e o material ficará apreendido sob a guarda judicial para a instrução processual ou para as investigações até o oferecimento da denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).