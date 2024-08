Estudante de Medicina que se passava por policial é preso em Fortaleza

Na casa do estudante, Polícia apreendeu simulacro de pistola com silenciador, além de 30 aparelhos celulares Crédito: Divulgação/SSPDS

Os policiais se deslocaram até a casa do suspeito e, como tinham a placa do carro do estudante, o identificaram descendo do veículo. Durante a abordagem, o suspeito afirmou ser policial civil e perito criminal e apresentou dois distintivos e duas carteiras de identidade funcionais falsos. Diante disso, ele recebeu voz de prisão. Além da captura, os investigadores apreenderam, na casa do suspeito, um simulacro de pistola com silenciador, 30 aparelhos celulares, 250 chips telefônicos, um notebook, um colete balístico, uma algema, uma máquina de cartão de crédito e oito cartões de crédito. O carro utilizado pelo suspeito também foi apreendido pelos policiais civis.