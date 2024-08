CE: Plano de saúde é condenado a pagar indenização após negar internação a grávida com infecção

A paciente estaria com 26 semanas de gestação e teria sido orientada a ser internada para evitar agravamento de seu quadro de infecção no trato urinário

O Judiciário cearense condenou a Hapvida Notredame Intermédica a pagar uma indenização moral para a paciente que teve sua internação negada quando estava com quadro infeccioso durante a gravidez. O caso foi assistido pela 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará, que divulgou as informações nessa segunda-feira, 5.

Segundo os autos do processo, a paciente estaria com 26 semanas de gestação e teria sido orientada a ser internada para evitar agravamento de seu quadro de infecção no trato urinário. Obedecendo uma ordem médica, ela buscou os serviços de emergência do hospital, mas teve a solicitação negada pelo plano sob alegação de carência no contrato.

Por não ter condições de arcar com as despesas do tratamento adequado pela rede particular e considerando a gravidade da situação, a paciente que já tinha tentado tratar os sintomas – como dor ao urinar, calafrios, dores na lombar e um sangramento — buscou a Justiça e pediu indenização por danos morais. Por meio de decisão liminar, o direito foi concedido.