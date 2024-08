Aulão do Enem abre atividades do primeiro Festival da Juventude no Ceará

Encontro terá ações na área educacional e de qualificação, reunindo mostras de cinema, oficinas, feiras, exposições e shows para alunos da rede pública do Estado a partir desta quinta-feira, 9, até sábado, 10, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza

Um aulão de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para os estudantes da rede pública do Ceará abriu as atividades do primeiro Festival Agosto da Juventude, do Governo do Ceará. A solenidade de abertura do evento ocorreu na manhã desta quinta-feira, 8, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, local que receberá as atividades da primeira edição do evento.

Com atividades a partir desta quinta-feira, 8, até o sábado, 10, o projeto vai ofertar ações com foco no fortalecimento das políticas públicas por meio da arte e cultura dentro das áreas da educação, trabalho e empreendedorismo, assim como motivar os estudantes na preparação para o exame. A primeira edição do festival também vai reunir mostras de cinema, oficinas, feiras, exposições e shows.

Além do Festival, os estudantes também vão contar atividades ao longo do mês, na programação do AoGosto do Aluno 2024. A titular da Secretaria da Juventude do Ceará (Sejuv), Adelita Monteiro, informa que ações foram pensadas para trazer oportunidades para juventude nos três dias de festival e durante o mês, que também celebra o Dia do Estudante.