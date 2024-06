Prefeitura de Fortaleza publica resultado de concurso da Saúde

A Prefeitura de Fortaleza divulgou o resultado do concurso da Saúde, realizado em abril recente. Lista de aprovados foi publicada na edição dessa quarta-feira, 19, do Diario Oficial do Municio (DOM).

Certame ofertou 2.241 vagas, contemplando profissionais que devem atuar na rede municipal de saúde e receber salários iniciais que variam entre R$ 1.404 até R$ 18.564.