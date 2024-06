Parque Adahil Barreto terá evento sobre crise climática neste sábado, 9

O evento ocorre na mesma semana que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e tem como objetivo principal debater questões ambientais de Fortaleza e do País

“É uma interrogação que nós fazemos para que nossa festa seja uma reflexão e um momento de maior compromisso com a vida”, afirma Ademir Costa, integrante do movimento.

A 26ª edição da Festa da Vida ocorrerá neste sábado, 9, no parque Adahil Barreto, em Fortaleza, com o tema "Crise Climática: plantar vida ou morte nas cidades?" . O objetivo do evento deste ano é refletir sobre a crise climática global e o que fazer para enfrentar essa realidade na capital cearense. O encontro é uma realização do Movimento Proparque e reúne movimentos sociais, grupos e pastorais que lutam a favor de questões ambientais.

Neste ano, em virtude do fechamento do Parque Rio Branco para reforma, o evento ocorrerá no Adahil Barreto, das 9 às 12 horas. A Festa da Vida faz parte do calendário oficial de eventos de Fortaleza devido a uma lei votada na Câmara Municipal de Fortaleza, em 2010, de autoria do então vereador João Alfredo Telles.

Segundo Luísa Vaz, coordenadora do Movimento Proparque, o tema desta edição está relacionado às enchentes no Sul do País, mas também às problemáticas ambientais a nível local. Além disso, faz alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no último dia 5 de junho.

“Parte das nossas preocupações com o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul e com os encaminhamentos políticos e econômicos que estão sendo feitos pela gestão do meio ambiente no Ceará, com a liberação da extração de minérios e, em Fortaleza, o desmantelo de áreas protegidas em prol dos empreendimentos.”