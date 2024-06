Palestra gratuita em Fortaleza abordará enfrentamento de fenômenos naturais

Luciana Ferraz, que ministrará palestra, é coordenadora nacional do movimento espiritual Brahma Kumaris no Brasil

Palestra gratuita com o tema “Enfrentando com resiliência os fenômenos naturais” será realizada neste domingo, 9, às 17 horas, em Fortaleza. O momento será ministrado pela coordenadora nacional da Brahma Kumaris no Brasil, Luciana M. S. Ferraz, que desembarcou nessa terça-feira, 4, na Capital.

A Brahma Kumaris é um movimento espiritual global com raízes na Índia, fundado em 1937. O alcance se estende por mais de 110 países em todos os continentes, consolidando-se como ONG dedicada à transformação pessoal e à renovação do mundo.