Guarda Municipal interrompe assalto a carro e prende dois suspeitos em Fortaleza

A Guarda Municipal de Fortaleza frustrou uma tentativa de assalto a carro no cruzamento das avenidas Monsenhor Tabosa com a Barão de Studart, com a prisão de dois suspeitos. A ocorrência foi registrada na noite dessa quinta-feira, 30.

Durante o patrulhamento de rotina, um motoqueiro avisou aos agentes sobre a tentativa de subtração e os guardas então se deslocaram para a ocorrência. Os suspeitos, ao observarem a chegada da viatura, tentaram empreender fuga, mas não conseguiram e foram capturados. A ação foi registrada por câmeras de segurança.