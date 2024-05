Mais de 300 mil fortalezenses são vacinados contra influenza

Apesar do número, apenas 23,5 do grupo de risco, e prioritário recebeu o imunizante

Após a liberação da vacinação contra influenza em 29 de abril para população de todas as faixas etárias, cerca de 305 mil pessoas foram vacinadas em Fortaleza, de acordo com a Prefeitura. A campanha segue até 31 de maio nos postos de saúde da cidade para pessoas a partir dos 6 meses de idade.

Conheça os tipos da doença

Os tipos mais comuns dos vírus da influenza A são H1N1 e H3N2, além da circulação do influenza B. Os imunizantes são trivalentes e podem ser administrados simultaneamente com outras vacinas do calendário nacional de vacinação.

Assim como a Covid-19, a influenza também é uma virose, e sua transmissão acontece principalmente por meio do contato com partículas contaminadas pelo vírus, no ar ou em superfícies.