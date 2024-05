Fortaleza sediará evento do Movimento Interfóruns de Educação Infantil

Com o tema "A visibilidade dos bebês nas práticas, propostas e políticas educacionais", a Movimento realiza encontro anual no próximo dia 28 de maio, terça-feira. As inscrições se esgotaram rapidamente

Na próxima terça-feira, 28, será realizado o evento “A visibilidade dos bebês nas práticas, propostas e políticas educacionais”, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), em Fortaleza. As inscrições começaram nessa segunda-feira, 20, e já estão esgotadas. Ação é promovida pelo Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (Mieib).

“O Encontro é realizado anualmente, há mais ou menos 20 anos. O tema do Encontro deste ano representa uma pauta histórica para o movimento, que busca garantir que as políticas educacionais e que as propostas e práticas pedagógicas contemplem e promovam as especificidades das crianças, desde de bebês, reconhecendo as necessidades e potencialidades desses sujeitos”, explica Pedro Aquino, professor da Educação Infantil na Rede Municipal de Educação de Fortaleza e representante do Mieib.

O Mieib é uma articulação nacional, interinstitucional e suprapartidária que atua desde 1999 em defesa do direito à educação pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade social para todas as crianças até 6 anos. Há representação em todas as unidades da federação, além de mais de 40 outras regionais.