Fortaleza: trecho da BR-116 é interditado devido à abertura de vala na pista

Pista já acumula seis quilômetros de engarrafamento no sentido Interior-Capital; engenheiros já se encontram no local em busca de soluções para o caso

O quilômetro (km) 14 no sentido Interior-Capital da BR-116 está interditado desde o início da manhã desta sexta-feira, 17. O bloqueio, localizado no bairro Paupina, em Fortaleza , foi ocasionado pela abertura de uma vala no meio da pista. Ainda não há previsão de liberação.

Ainda de acordo com a PRF, a indicação de desvio é apenas para quem vai acessar o anel viário, sentido CE-040. Como o acesso poderá ser realizado pelo km 14 da rodovia, a orientação é de que os condutores realizem o trajeto por dentro do bairro da Messejana.

Procurado pelo O POVO, o DNIT, informou que a abertura da vala já estava programa para possibilitar os serviços de drenagem no trecho. A pasta também afirma que uma via provisória de entrada à alça que dá acesso ao viaduto do km 14 da BR-116 foi aberta para garantir a continuidade do tráfego de veículos.

Em nota, o Departamento afirmou que o trecho deve ser liberado na segunda quinzena do mês de junho, momento em que ocorrerá o fechamento da vala e a remoção da interdição.