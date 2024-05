Após acusação, Justiça determina que médico se retrate publicamente após calúnia

Valderlon Freitas diz que teve prejuízos em diversos âmbitos, tanto no profissional, como no pessoal e também no social. O médico afirma que perdeu oportunidade de emprego em decorrência do acontecido; que sua mãe ficou extremamente abalada com as acusações; que foi excluído por internos, médicos e residentes por estar sendo acusado de um crime. “Eu sou de uma família humilde, tentei o vestibular por quatros anos para no fim da graduação, eu ser caluniado, eu adoeci mentalmente.”