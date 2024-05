Apesar de estabilidade da dengue em Fortaleza, secretário alerta para necessidade de vacinação

A vacinação contra a dengue começou na manhã desta segunda-feira, 13, em Fortaleza e em outros três municípios do Ceará — Aquiraz , Eusébio e Itaitinga — para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Conforme dados do IntegraSUS, o Estado teve 4.077 casos confirmados da doença até o momento. Um óbito foi confirmado.

"Alerta no sentido de cuidado. Os agentes de saúde fazendo seu trabalho, a população fazendo sua parte. Do ponto de vista prático, não tivemos um aumento acentuado. Tá dentro do esperado", destaca o secretário.

Na Capital, 18 postos estão aplicando o imunizante. Cerca de 154 mil crianças e adolescentes fazem parte do público-alvo no Município. Fortaleza, no entanto, recebeu apenas 38 mil unidades do imunizante para a 1ª dose na região, o que deve contemplar 24% do grupo etário.

“A gente quer que as doses fiquem zeradas. Queremos utilizar todas as doses. Logicamente, não será suficiente para todos, mas aí o Ministério da Saúde (MS) vai se reposicionar. Nossa preocupação é que as pessoas procurem [as vacinas]”, diz o Galeno.