Blitz educacional marca início de campanha no Ceará contra abuso sexual de crianças

Blitz educativa é realizada na BR 116 para combate à exploração sexual infantil Crédito: Evilázio Bezerra

Ela destaca que as crianças são as mais vulneráveis a esse tipo de situação, porque são dependentes de outras pessoas. “As crianças e adolescentes são hipervulneráveis, porque imagina, [alguém] de 3 ou 4 anos que sofre uma violência doméstica intrafamiliar. Ela não tem sequer como denunciar, por isso é importante que a sociedade abrace essa causa”, pontua. Na mesma linha, Onélia Santana, titular da SPS, ressalta que as consequências de uma violência na infância e na adolescência são muito graves. "As sequelas ficam para o resto da vida. Então, a gente precisa acabar com essas práticas, e isso só será feito levando esclarecimento à sociedade.” A secretária ainda cita que o Ceará foi o primeiro estado do Brasil a contar com uma Casa da Criança e do Adolescente, equipamento que reúne diversos órgãos para o atendimento e a proteção de crianças e adolescentes em situação de violência.

“A casa reúne várias políticas. É a integração de vários setores, por exemplo, o sistema de justiça. A gente tem a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Pefoce, a Polícia Civil especializada, o Conselho Tutelar, uma equipe psicossocial etc.” A ação desta segunda contou com a parceria da PRF, que foi a responsável pelas blitz. Anthony Lima, superintendente da PRF no Ceará, acredita que a integração entre diferentes setores do poder público é uma forma mais eficiente de combater problemas sociais. “A integração é como se fosse uma peça do quebra-cabeça. Cada um dá a sua contribuição, com um único objetivo: o bem social, o [bem] das crianças”. Sobre a questão da exploração sexual, desde 2003 a PRF realiza o Projeto Mapear. Como o próprio nome diz, busca mapear os locais mais vulneráveis das rodovias a esse tipo de crime. “A gente identifica locais que não têm iluminação adequada, de muita parada de caminhoneiros, comunidades carentes, que possa existir a necessidade de intervenção do poder público. Então, a PRF, por estar espalhada por todo o Ceará e o Brasil, roda e identifica esses locais.” As atividades do Maio Laranja não se limitam às blitz, que também devem acontecer nas proximidades do Aeroporto e do Castelão. As ações incluem oficinas e formações para educadores, psicólogos, assistentes sociais e pais das crianças e adolescentes que frequentam os equipamentos da SPS etc.