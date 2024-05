Síndromes respiratórias: após aumento, casos apresentam estabilidade em Fortaleza

Conforme Rui de Gouveia, gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica de Fortaleza, o número de casos chegou a "uma média móvel com o dobro de casos antes do início da sazonalidade". "Desde então, vem mantendo-se no mesmo patamar sem perspectiva de crescimento, atingindo inclusive um provável platô de casos. Portanto, a média móvel de casos das duas últimas semanas se encontra estável", afirma o gerente.

Guilherme Henn, médico infectologista do Hospital São José e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), explica que as infecções virais costumam aumentar nos períodos mais frios do ano.

Segundo o gerente da SMS, pessoas com alergias respiratórias, como rinite e asma podem ser mais suscetíveis. "Justamente porque elas têm um processo inflamatório crônico que facilita a adesão do vírus à mucosa e, consequentemente, facilita com que ele entre no corpo", detalha. Ele frisa que se a pessoa estiver sintomática e precisar circular, "deverá obrigatoriamente usar máscara".

"Aqui no Hemisfério Sul, esses casos se concentram no primeiro semestre. No Suldeste, Sul vai esfriar mais para maio, junho. E aqui no Nordeste, a gente tem o pico de casos, em geral, no comecinho do ano. Em geral, entre fevereiro e abril", diz. O médico explica que os meses "mais frios" na região são os meses com presença de chuva.

Crianças menores de dois anos, idosos, gestantes, imunocomprometidos são mais suscetíveis. Ele alerta para a importância de tomar vacina, nos casos em que há imunizante. O médico reitera ainda a necessidade do uso de máscara em caso de sintomas gripais, além de higienização das mãos e evitar o contato próximo com outras pessoas.

Síndromes respiratórias: redes Unimed, Oto e Hapvida também relatam registram de casos

Aumento também é observado no serviço particular. Conforme a Unimed Fortaleza, há registro de aumento no número de atendimento por doenças respiratórias, com concentração em número de casos nos meses de março e abril.

Número considera as Emergências e Pronto Atendimento Virtual. Na emergência pediátrica, a rede chegou a registrar um pico de 557 atendimentos em um dia, quando a média é de aproximadamente 350 atendimentos por dia. Cerca de 59% de aumento.

Já no atendimento adulto, a operadora chegou a atender mais de 600 pacientes em um dia, quando a média é em torno de 400 atendimentos por dia, 50% de aumento no número de atendimentos. "A perspectiva é de que esses números ainda continuem altos pelos próximos dias", avalia a Unimed Fortaleza.

A Rede Oto também informou que houve aumento de casos, mas não detalhou de quanto foi o aumento nem em qual período. A Hapvida disse que "nos últimos dez dias, houve um aumento nos casos de viroses respiratórias na operadora", no dia 24 de abril. A rede não detalhou de quanto foi o aumento.