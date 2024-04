Aniversário de Fortaleza: passageiros terão Tarifa Social durante todo o sábado

Tradicionalmente, no aniversário da Capital, os passageiros do transporte coletivo contam com o desconto na tarifa dos ônibus, pagando o valor reduzido de R$ 3,90 (tarifa inteira) e R$1,50 (tarifa estudantil) durante todo o sábado.

A Prefeitura de Fortaleza garante que neste sábado, 13, dia de comemoração do aniversário de 298 anos da cidade, haverá Tarifa Social no transporte urbano coletivo por meio da Etufor.

O aniversário de Fortaleza terá como atrações principais as cantoras Vanessa da Mata e Preta Gil. Os shows serão realizados no Aterrinho da Praia de Iracema em 13 de abril, dia em que serão celebrados os 298 anos da capital cearense.

Aniversário de Fortaleza: confira linhas de ônibus que passam pela Praia de Iracema

011 - Circular I

012 - Circular II

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

055 - Corujão/Grande Circular I

056 - Corujão/Grande Circular II

071 – Antônio Bezerra / Mucuripe

073 – Siqueira / Praia de Iracema

077 – Parangaba/ Mucuripe

092 – Antônio Bezerra / Papicu / Praia de Iracema

099 – Siqueira / Mucuripe / Barão do Studart

120 – Vila do Mar / Náutico/ Antônio Bezerra I

711 – Barra do Ceará / Cais do Porto

752 – Caça e Pesca / Centro

901 – Dom Luis / Papicu / Centro

905 – Meireles / Centro

906 – Caça e Pesca / Serviluz / Centro

907 – Castelo Encantado / Centro