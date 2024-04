Plataforma interativa apresenta dados sobre os 121 bairros de Fortaleza

A iniciativa faz parte das ações de comemoração aos 298 anos de Fortaleza e contribui para a democratização do acesso de dados sobre os bairros da Capital

Em um evento aberto com direito a samba, roda de conversa e um "varal" com mapas de bolso no Mercado dos Pinhões, o Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) lançou a plataforma Fortaleza em Bairros, que reúne dados e curiosidades a respeito dos 121 bairros que formam a Capital. A iniciativa faz parte das ações de comemoração aos 298 anos da Cidade.

O vice-prefeito, Élcio Batista, diz que esse projeto democratiza o planejamento para a escala do bairro e engaja as pessoas, de forma que elas possam participar deste projeto. Além de fortalecer a identidade destes bairros e conhecer as particularidades de cada bairro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A plataforma Fortaleza em Bairros é muito importante para que possamos disseminar os dados da Cidade na escala micro. Isso contribui demais para que a gente possa trabalhar e fortalecer uma cultura de dados que não está apenas na Prefeitura”, disse.