Mulher é levada por assaltantes durante roubo em Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo. Crime foi gravado em vídeo, e as imagens auxiliam as investigações Crédito: Samuel Setubal

Uma mulher teve o carro roubado no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, no último dia 27 de março. Durante ação criminosa, a vítima chegou a ser levada pelos assaltantes junto ao veículo roubado, mas foi liberada logo em seguida. Informação é da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Crime foi gravado por câmeras instaladas no local. Nas imagens, é possível observar o momento em que a mulher estaciona o carro e desce. Em seguida, caminha pela calçada. Nesse momento, é quando três homens saem de um outro carro, que já estava estacionado na rua, e correm para abordar a vítima. Um deles chega a apontar uma arma contra ela.