Homem que matou vizinho após briga em Fortaleza vai a júri popular

Um homem que matou o vizinho com golpes de machadinha, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza, vai a Júri Popular. Crime aconteceu em julho de 2023 após uma discussão motivada por uma "bolada" na cara. Julgamento ainda não tem data marcada, mas será realizado na 3ª Vara do Júri.

A ação criminosa aconteceu na madrugada do dia 17 daquele mês. A investogação aponta que Ronaldo Lima Ferreira usou uma machadinha para desferir diversos golpes contra a vítima, Francisco de Assis Andrade, que não resistiu aos ferimentos.