Missa dos santos óleos dá início ao tríduo pascal na Catedral de Fortaleza

Iniciados no último domingo, 24, com a celebração do domingo de ramos, os festejos de Páscoa na Catedral Metropolitana de Fortaleza tiveram continuidade na manhã desta quinta-feira, 28, com a missa dos santos óleos. O rito leva este nome devido à unção realizada nos óleos de batismo, crisma e o destinado aos enfermos. O momento marcou a primeira celebração do tipo na Capital pelo novo arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão.

Os óleos serão utilizados ao longo do ano pelas igrejas que compõem a Arquidiocese da Capital, e a celebração é a primeira realizada no período entre a quinta-feira santa e a manhã do domingo de Páscoa — conhecido como tríduo pascal, quando são relembrados a morte e a ressurreição de Jesus.

Para os fiéis, esse é um momento de renovar as esperanças em dias melhores e em conjunto celebrar o amor e o sacrifício de Cristo pela igreja.