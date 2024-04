Fortaleza pode ter trovoadas à tarde e à noite nesta quarta

Previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Capital deve ter mais um dia chuvoso, segundo prognóstico, com mínima de 24°C, máxima é de 30°C e alta umidade

De acordo com órgão, para amanhã a temperatura mínima esperada é de 24°C e a máxima é de 30°C. Além disso, a Capital pode atingir umidade máxima de 100% e mínima de 70%.

Fortaleza deve seguir registrando pancadas de chuvas nesta quarta-feira, 27. Conforme previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de muitas nuvens com precipitações, também há possibilidade de trovoadas na Capital no período.

Para o período da manhã desta quarta, o esperado é "muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada". Já durante a tarde e a noite a previsão é de "muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas".

Nos primeiros 20 dias de março Fortaleza registrou uma média de chuvas de 361,5 milímetros (mm), segundo dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia de Recursos Hídricos (Funceme). Precipitações seguem ocorrendo em todo o Estado. Só entre 7 horas do domingo, 24, e 7 horas da segunda-feira, 25, por exemplo, choveu em 67 municípios do Ceará. de acordo com Funceme.