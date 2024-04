MPCE aponta melhorias no terminal da Parangaba para atender idosos

O Ministério Público do Ceará realiza ações nos terminais de passageiros com o foco nos direitos dos idosos e vai atuar em outros terminais de Fortaleza

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) fiscalizou, durante o mês de março, o terminal de ônibus da Parangaba para verificar se o direito à prioridade de pessoas idosas no transporte público está sendo garantido em Fortaleza. Uma série de sugestões foram feitas, como melhor organização e ações educativas.

Durante o período de fiscalização, o MP Estadual percebeu a necessidade das melhorias, em especial, o controle de usuários que usam as filas prioritárias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ação foi feita a partir de uma parceria entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e a empresa que administra os terminais de ônibus, a Socicam.