Ceará recebe caravana para discussão sobre o piso da enfermagem

O Ceará se tornou o nono estado a receber a “Caravana do Piso da Enfermagem”, movimento idealizado pelo Ministério da Saúde (MS) para discutir assuntos sobre a remuneração de profissionais da categoria. O evento foi realizado durante a manhã desta sexta-feira, 22, na Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará (ESP/CE), em Fortaleza. Participaram gestores municipais, autoridades em serviço público na área e trabalhadores do ramo.

O encontro contou com um momento inicial de apresentação do MS sobre como deve ser feito o pagamento do piso da enfermagem, quem tem direito ao benefício bem como esclarecimento de pautas comumente demandadas por contratantes e profissionais.