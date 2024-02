Passageiro é preso no Aeroporto de Fortaleza tentando embarcar com passaporte de seu irmão

Homem é natural da República Dominicana e tentava entrar no voo com destino a Paris

Um homem de 44 anos foi preso no Aeroporto de Fortaleza, na sexta-feira, 22, após tentar embarcar utilizando o passaporte de seu irmão. De acordo com informações da Polícia Federal, o homem é natural da República Dominicana e tentava entrar no voo com destino a Paris.

O flagrante ocorreu no momento do controle migratório, política que busca regular a entrada e saída de estrangeiros no País. Na ocasião, o preso confessou o crime aos policiais federais.

Homem foi levado à sede da Polícia Federal e deve "responder pelo crime de uso de documento ideologicamente falso, com penas de até 5 anos de prisão".