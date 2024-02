Evento gratuito da Uece celebra a chegada do Ano Novo Lunar

Um evento realizado pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas Orientais (Lepo) da Universidade Estadual do Ceará (Uece) celebra a chegada do Ano Novo Lunar, também conhecido como Ano Novo Chinês. A celebração ocorre na manhã deste sábado, 17, no bosque do Centro de Humanidades da Uece, no campus Fátima, em Fortaleza.

Diferente do calendário gregoriano, que inicia no dia 1º de janeiro e finaliza em 31 de dezembro, o calendário chinês é orientado pela lua e leva em consideração o ciclo lunar, iniciando entre janeiro e fevereiro.