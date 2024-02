Ponto de tráfico de drogas no bairro Vicente Pinzón é fechado

Policiais militares apreenderam maconha e cocaína no local. Sois suspeitos de tráfico de drogas foram presos

Policiais militares prenderam dois homens, de 23 e 27 anos, e fechou um ponto de tráfico de drogas localizado na rua Pescador Chico Bindá, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. O caso foi registrado nessa quarta-feira, 14. As informações são da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Equipes da Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar receberam informes sobre o tráfico de drogas na rua durante o patrulhamento de rotina. Os policiais flagraram os suspeitos, que tentaram se desfazer de uma arma de fogo e de drogas arremessando os materiais para uma residência ao lado.

Os homens foram abordados, e foi apreendido um revólver calibre 38 com seis munições intactas. Foram achados 28 papelotes de cocaína e oito gramas de pó branco em um saco, além de 16 embalagens com maconha, 1.800 gramas em pedaços, e duas balanças de precisão.