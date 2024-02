Palmeiras da avenida Aguanambi são afetadas pelas chuvas

Algumas das palmeiras que estão localizadas na avenida Aguanambi, em Fortaleza, tiveram as estruturas afetadas após a forte chuva registrada na Capital no último sábado, 10. De acordo com boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), das 7 horas do sábado às 7 horas de domingo, 11, choveu 215 milímetros na Cidade.

Quem passa pelo trecho, especificamente no cruzamento com a avenida Domingos Olímpio, pode perceber que as plantas localizadas próximo à Estação Jornal O POVO apresentam mudanças.

