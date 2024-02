Motociclista morre após colidir com ônibus no bairro Serrinha

Instabilidade de semáforo no cruzamento foi registrada no momento do acidente

Um motociclista morreu após colidir contra um ônibus na manhã desta sexta-feira, 9, no cruzamento das ruas Doutor Justa Araújo e Cônego Lima Sucupira, no bairro Serrinha, em Fortaleza.

De acordo com informações da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), no momento do acidente, falhas no fornecimento de energia elétrica provocaram uma instabilidade semafórica no cruzamento.