Clínica realiza corridinha para promover a inclusão de crianças

A ação é sem fins lucrativos e além da Therapias, outras clínicas e centros de reabilitação recebem o convite para levar seus corredores. A fisioterapeuta do espaço, Elizabeth Gurgel, conta que o evento surgiu tempo depois de um dos pacientes ter tentado participar de uma corrida para crianças em Fortaleza mas não foi aceito porque ele se locomovia com o auxílio de um andador.

Neste sábado, 27, acontece a 4ª edição da Corridinha Therapias, que tem como principal objetivo promover a inclusão e a interação entre crianças com ou sem deficiência por meio do esporte. O evento começa às 9 horas no Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza .

“Nesse momento, nos sentimos chamados a promover uma corridinha totalmente inclusiva, onde toda e qualquer criança, com ou sem deficiência possa participar”, contou. A primeira edição do evento aconteceu em 2017 e contou com aproximadamente 100 participantes e foi realizada até 2019, antes da pandemia. Agora, o evento volta às atividades e aguarda em torno de 280 participantes.

Uma dessas participantes é a pequena Melina, de 4 anos. Sua mãe, Marcela Cavalcante, conta que a filha tem uma síndrome rara, chamada Cat-Eye, que possui deficiência auditiva e visual e que esse tipo de evento faz com que as crianças se sintam acolhidas e sejam vistas de forma igual, independente de suas diferenças.

“As especificidades de cada um não são enaltecidas de forma negativa, não existe julgamento pelas características físicas ou cognitivas do coleguinha. Essa, para mim, é a maior importância desse evento. As famílias já buscam o evento querendo mostrar e socializar o filho da forma mais linda, com toda diversidade. No final, todos somos diferentes e temos que ser acolhidos em nossas especificidades”, disse Marcela Cavalcante.

Ela relata ainda que sempre foi um desejo participar do momento, já que ouviu muitas famílias expressarem a importância da vivência da corridinha para seus filhos atípicos e também para crianças típicas que crescem enxergando que há beleza na diversidade.



“Conversamos com a Mel sobre a importância do esporte, da corrida, e vamos além. Falamos dos amiguinhos. Daquele que vai motorizado em sua cadeira de rodas, do outro que vai carregando a sua bengala, de mais um que vai segurando as mãos da mamãe ou do papai. Falei da importância de ajudar o amiguinho; falei que todos nós somos diferentes e aí está a beleza do mundo”, contou.

A terapeuta ocupacional da clínica, Ana Wládia Soares, disse que o maior prêmio é proporcionar esse momento para as crianças e suas famílias com muitos sorrisos e possibilidades. “Nós acreditamos e vivenciamos que superar desafios é o prêmio mais valioso”, pontua.

