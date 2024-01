Tira-Treco: Prefeitura de Fortaleza realiza operação de limpeza em bairros das regionais 1 e 7

O início das ações é a partir das 9 horas, seguindo as rotas pré-estabelecidas e encerra no fim da manhã, assim que o caminhão finalizar o trajeto do dia

O início das ações é a partir das 9 horas, seguindo as rotas pré-estabelecidas segundo os pontos de lixo monitorados pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e encerra no fim da manhã, assim que o caminhão finalizar o trajeto do dia.

Veja a rota da Operação Tira-Treco

Rota de sexta-feira (26/01)

Trecho A - Rua Carlos Walraven – Jardim Guanabara (Av. Mozart Pinheiro de Lucena à Av. Hildebrando de Melo)

Trecho B - Av. Major Assis - Vila Velha (Av. Cel Carvalho à Rua Antônio Arruda)

Trecho C - Av. 20 de Janeiro – Barra do Ceará (Av. Cel Carvalho à Rua Senador Robert Kennedy)

Trecho D - Rua Senador Robert Kennedy – Barra do Ceará (Av. 20 de Janeiro à Rua Dr. José Ribeiro Sales)

Trecho E - Av. Dr. Theberge – Cristo Redentor (Av. Leste Oeste à Av. Tenente Lisboa)

Trecho F - Av. Pasteur - Carlito Pamplona (Av. Tenente Lisboa à Av. Leste Oeste)

Trecho G - Rua Lucas Pinto - Carlito Pamplona (Av. Leste Oeste à Av. Francisco Sá)

Trecho H - Rua Álvaro de Alencar - Carlito Pamplona (Av. Francisco Sá à Av. Leste Oeste)

Trecho I - Av. Leste Oeste - Barra do Ceará (Rua jacinto Matos à Rua Francisco Calaça)

Trecho J - Rua Dr. Hugo Rocha – Álvaro Weyne (Av. Francisco Sá à Rua Teodomiro de Castro)

Trecho K - Rua Teodomiro de Castro – Álvaro Weyne (Rua Dr. Hugo Rocha à Rua Tulipa)

Trecho L - Rua General Mário Hermes – Floresta (Rua Tulipa à Rua Francisco Calaça)

Trecho M - Rua César Correia – Floresta (Rua Teodomiro de Castro à Av. Francisco Sá)

Trecho N - Rua Graça Aranha – Floresta (Av. Francisco Sá à Rua Teodomiro de Castro)

Trecho O - Rua Adolfo Bezerra de Menezes – Floresta (Rua Teodomiro de Castro à Av. Francisco Sá)

Trecho P - Av. Francisco Sá – Floresta (Rua Francisco Calaça à Av. Cel Carvalho)

Rota de sábado (27/01)

Trecho A - Av. Rogaciano Leite – Luciano Cavalcante (Rua Francisco Chagas Mendes à Rua Doralice Costa)

Trecho B - Rua Sagrada Família – Salinas (Rua Mario Guedes à Rua Pindorama)

Trecho C - Av. Central – Cidade 2000 (toda extensão)

Trecho D - Av. das Graviolas – Cidade 2000 (Toda extensão)

Trecho E - Rua Andrade Furtado – Cocó (Rua Almeida Prado à Rua Júlio Azevedo)

Trecho F - Av. Santos Dumont - Cocó (Av. Eng. Santana Júnior à Av. Dioguinho)

Trecho G - Av. Zezé Diogo – Praia do Futuro I (Rua Renato Braga à Tv. José Cláudio Gurgel Costa)

Trecho H - Av. Dioguinho – Praia do Futuro II (Tv. José Cláudio Gurgel Costa à Av. Dr. Aldy Mentor)

Trecho I - Av. Dr. Aldy Mentor – Praia do Futuro 2 (Av. Dioguinho à Rua Quatorze)

Trecho J - Av. Arterial – Manoel Dias Branco (Av. Dr. Aldy Mentor à Rua 21)

Trecho K - Rua 21 – Manoel Dias Branco (Av. Arterial à Rua Nove)

Trecho L - Av. Washington Soares – Guararapes (Rua Dr. José Martins de Rodrigues à Rua Nelson Studart)

Trecho M - Av. Hil de Moraes – Edson Queiroz (toda extensão)

Trecho N - Av. Conselheiro Gomes de Freitas – Sapiranga (Av. Washington Soares à Rua Evilásio Almeida Miranda)

Trecho O - Av. Dr Waldemar de Alcântara - Sapiranga (Rua Rafael Tobias à Rua Mário Alencar Araripe)

Trecho P - Rua Pedro Mamede – Sabiaguaba (toda extensão)