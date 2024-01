Praça do Ferreira recebe o projeto Ouvidoria na Praça na próxima segunda-feira, 29

A Praça do Ferreira recebe na próxima segunda-feira, 29, o projeto Ouvidoria na Praça, promovido pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). A ação levará informações sobre atribuições do MP estadual e de sua ouvidoria à Praça do Ferreira, localizado no Centro de Fortaleza. O atendimento vai ser realizado das 8 às 14 horas.

Quem comparecer ao local será atendido em uma van climatizada onde será distribuído material informativo com os contatos das unidades ministeriais especializadas. A equipe do

Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) também estará na praça dando orientações e recebendo reclamações de consumidores.

Na ocasião, também serão disponibilizados serviços de saúde como avaliação nutricional, informações de higiene bucal, verificação de sinais vitais e tipagem sanguínea.