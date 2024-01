MPCE recomanda que Prefeitura de Fortaleza aumente quadro de enfermeiros no IJF

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recomendou, na última terça-feira, 16, que a Prefeitura de Fortaleza, a Secretaria de Saúde do Município (SMS) e a Superintendência do Instituto José Frota (IJF) apresentem em até 20 dias (contados a partir do dia 16) um plano para resolver a carência de profissionais de enfermagem no hospital.

Ação foi é da 137ª promotoria de Justiça de Fortaleza com o Centro de Apoio Operacional da Saúde (CaoSaúde). Conforme o MPCE, a Prefeitura deve apresentar um cronograma para suprir a ausência dos profissionais em ações desenvolvidas em curto, médio e longo prazo (três meses, seis e um ano e seis meses, respectivamente.

Conforme a Promotoria, hoje o IJF conta com a escassez de 128 enfermeiros e 235 técnicos de enfermagem, sem contabilizar afastamentos. O Conselho Regional de Enfermagem (Coren/CE) ressalta que a ultima convocação de profissionais não conseguiu resolver o problema. Divulgaram ainda que os pagamentos de plantões extras não têm sido atrativo pros enfermeiros.